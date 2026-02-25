Мажилисмен Асхат Рахимжанов направил депутатский запрос Генеральному прокурору Берику Асылову и председателю Комитета национальной безопасности Ермеку Сагимбаеву с требованием проверить возможные контакты казахстанских чиновников с американцем Джеффри Эпштейном , фигурирующим в так называемых «файлах Эпштейна», передает BAQ.KZ.

В своем обращении депутат заявил, что во многих странах уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в опубликованных документах, и, по его мнению, замалчивание этой темы в Казахстане недопустимо.

По словам Рахимжанова, в обнародованных материалах якобы фигурируют представители политической элиты «Старого Казахстана». В частности, он упомянул бывшего премьер-министра и экс-председателя КНБ Карима Масимова, который, как утверждается в документах, упоминается не менее восьми раз. Депутат также сослался на публикации зарубежных СМИ о возможных контактах Эпштейна с бывшим заместителем премьер-министра и экс-главой Нацбанка Кайратом Келимбетовым.

В запросе подчеркивается, что речь идет не о частной жизни, а о возможных рисках для национальной безопасности и репутации страны. Рахимжанов отметил, что из документов следует, что Эпштейн якобы неоднократно бывал в Казахстане, а также не исключил, что в материалах могут быть отражены не все его контакты в стране.

Депутат задал правоохранительным органам ряд вопросов, в том числе:

— с какой целью Эпштейн посещал Казахстан и с кем контактировал;

— не допускалась ли утечка информации ограниченного доступа;

— не создавались ли каналы внешнего влияния на лиц, принимавших государственные решения;

— санкционировались ли подобные контакты тогдашним руководством страны.

В связи с этим мажилисмен просит Генпрокуратуру и КНБ:

Проверить информацию о казахстанских должностных лицах, упоминаемых в «файлах Эпштейна», а также характер и цели возможных встреч. Установить, имели ли место контакты других политиков, предпринимателей и представителей шоу-бизнеса с Эпштейном в Казахстане или за рубежом. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, включая риски компрометации чиновников и утечки конфиденциальной информации. Проинформировать Парламент и общественность о результатах проверки и мерах, принятых для предотвращения подобных случаев в будущем.

«Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны и не была ли она предметом торга в закрытых клубах сомнительной репутации», — говорится в депутатском запросе.

Напомним, 31 января Министерство юстиции США обнародовало новый массив материалов по делу Джеффри Эпштейна: более трёх миллионов дополнительных страниц, а также свыше 2000 видео и 180 тысяч изображений. Среди писем и документов несколько раз упоминается имя экс-премьера Казахстана Карима Масимова и экс-главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.