Портреты президентов, флаги и личная встреча Эрдогана: как Анкара принимает Касым-Жомарта Токаева

Огромные портреты президентов на фасадах зданий, флаги Казахстана и Турции и приветствия на двух языках. Анкара подготовилась к визиту Касым-Жомарта Токаева еще до прибытия президентского самолета. А в аэропорту Этимесгут Главу государства лично встретил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кадры с улиц турецкой столицы опубликовали казахстанские журналисты, освещающие визит Главы государства.

На больших электронных экранах появились изображения Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Рядом разместили приветствие на казахском языке.

«Қазақстан Республикасының Президенті, Жоғары Мәртебелі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, Түркияға қош келдіңіз!»

В переводе на русский надпись означает «Президент Республики Казахстан, Его Превосходительство господин Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, добро пожаловать в Турцию!».

Приветственные слова разместили и на турецком языке. Улицы Анкары украсили государственными флагами двух стран.

Журналистка Саяна Санакова, показавшая оформление города, обратила внимание на масштаб подготовки к приезду казахстанского лидера.

«Посмотрите, как Анкара встречает казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. На главных улицах Анкары, на фасадах зданий портрет нашего Президента, а рядом развеваются флаги Казахстана и Турции», – рассказала Саяна Санакова. «Такие детали сразу бросаются в глаза. Еще до официальных переговоров Анкара показывает, что этого официального визита Касым-Жомарта Токаева здесь ждали по-особенному», – отметила журналистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саяна Санакова (@sayana__sanakova)

Кадры приветственных экранов опубликовала и казахстанская журналистка Вероника Вишневская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Первый канал Евразия (@1tvkz)

Президентский борт и почетный караул

Отдельные кадры прибытия казахстанской делегации опубликовала Ақдариға Мұхаддас, журналистка национального телеканала Qazaqstan, ведущая программы «Ақорда».

На видео виден президентский самолет с надписью QAZAQSTAN. Перед бортом выстроились военнослужащие турецкого почетного караула в парадной форме.

По информации Акорды, в аэропорту Этимесгут Касым-Жомарта Токаева лично встретил Реджеп Тайип Эрдоган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aqdariga Mukhaddas 🧿🕊 (@aqdariga)

О чем будут говорить президенты

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе официального визита лидеры двух стран проведут переговоры, посвященные дальнейшему развитию расширенного стратегического партнерства.

По информации турецкого телеканала A Haber, среди предполагаемых тем переговоров двусторонние отношения, энергетика, торговля и региональные события.

Программой поездки предусмотрено участие Касым-Жомарта Токаева в 13-м саммите Организации тюркских государств.