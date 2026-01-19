Порыв на теплотрассе снова оставил без отопления жителей Темиртау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Темиртау произошёл порыв на теплотрассе, обеспечивающей подачу тепла в 8-й микрорайон, передает BAQ.KZ.
Авария произошла на участке, оставшемся без ремонта. В течение последних двух лет магистраль восстанавливали, однако ремонт оставшихся 100 метров трубопровода был запланирован только на текущий год.
"Именно на этом пока не отремонтированном участке был выявлен дефект", — отметили в акимате.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады, проводится замена повреждённого участка трубы.
Без отопления из-за порыва остаются 39 жилых домов.
Ранее сообщалось, что в Темиртау несколько микрорайонов остались без отопления и горячей воды в самый холодный период. Тогда причиной стало повреждение старого участка тепломагистрали, который не проходил капитальный ремонт с 1970-х годов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое