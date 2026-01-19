В Темиртау произошёл порыв на теплотрассе, обеспечивающей подачу тепла в 8-й микрорайон, передает BAQ.KZ.

Авария произошла на участке, оставшемся без ремонта. В течение последних двух лет магистраль восстанавливали, однако ремонт оставшихся 100 метров трубопровода был запланирован только на текущий год.

"Именно на этом пока не отремонтированном участке был выявлен дефект", — отметили в акимате.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады, проводится замена повреждённого участка трубы.

Без отопления из-за порыва остаются 39 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Темиртау несколько микрорайонов остались без отопления и горячей воды в самый холодный период. Тогда причиной стало повреждение старого участка тепломагистрали, который не проходил капитальный ремонт с 1970-х годов.