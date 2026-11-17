Гибель студента в Казахском национальном университете имени аль-Фараби повлекла кадровые решения в руководстве вуза. От занимаемых должностей освобождены проректор по социальному устойчивому развитию и декан факультета географии и природопользования. Кроме того, от работы отстранили сотрудников, дежуривших в общежитии в день трагедии. Их действиям предстоит дать правовую оценку.

О принятых мерах сообщило руководство КазНУ, выразившее соболезнования семье погибшего. В университете назвали произошедшее невосполнимой утратой для всего академического сообщества.

Сейчас во всех студенческих общежитиях усилен вечерний контроль. Также введены дополнительные меры безопасности и организована профессиональная психологическая помощь студентам.

В университете заявили, что поддерживают постоянную связь с семьей погибшего и готовы оказать близким всю необходимую помощь.

Кроме того, руководство вуза заверило, что полностью содействует следственным органам и заинтересовано в объективном и прозрачном расследовании.

Вместе с тем дополнительные подробности трагедии пока не разглашаются. Как пояснили в университете, это связано с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, ограничивающей распространение сведений, составляющих тайну следствия.

Руководство КазНУ пообещало информировать общественность и родственников погибшего о новых обстоятельствах по мере поступления подтвержденной информации.

Ране сообщалось, что В Алматы возбуждено уголовное дело после гибели человека, который, по информации из соцсетей, учился в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

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