После громкой отставки «Самрук-Энерго» получил нового руководителя

После увольнения Кайрата Максутова, которого освободили от должности за неудовлетворительные темпы реализации энергетических проектов, в «Самрук-Энерго» назначили нового председателя правления. Компанию возглавил Ансар Айдаров.

Решение о назначении Айдарова приняло правление фонда «Самрук-Қазына».

Нового руководителя коллективу представил председатель правления фонда Нурлан Жакупов. На рабочем совещании он подчеркнул необходимость строго соблюдать графики реализации инвестиционных проектов и своевременно вводить электростанции в эксплуатацию.

Ансар Айдаров работает в группе компаний «Самрук-Қазына» с 2013 года. Ранее он возглавлял ТОО «Энергия Семиречья», руководил проектным офисом и занимал должность главного директора по инвестициям АО «Самрук-Энерго».

Напомним, 28 октября Кайрата Максутова освободили от должности председателя правления «Самрук-Энерго» из-за неудовлетворительных темпов реализации стратегических инвестиционных проектов и недостаточного контроля за сроками строительства энергетических объектов.

В тот же день в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ситуацию в энергетической отрасли, указав на дефицит электроэнергии и срывы сроков ввода генерирующих мощностей в ряде регионов страны.