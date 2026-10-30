После громкой отставки «Самрук-Энерго» получил нового руководителя
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После увольнения Кайрата Максутова, которого освободили от должности за неудовлетворительные темпы реализации энергетических проектов, в «Самрук-Энерго» назначили нового председателя правления. Компанию возглавил Ансар Айдаров.
Решение о назначении Айдарова приняло правление фонда «Самрук-Қазына».
Нового руководителя коллективу представил председатель правления фонда Нурлан Жакупов. На рабочем совещании он подчеркнул необходимость строго соблюдать графики реализации инвестиционных проектов и своевременно вводить электростанции в эксплуатацию.
Ансар Айдаров работает в группе компаний «Самрук-Қазына» с 2013 года. Ранее он возглавлял ТОО «Энергия Семиречья», руководил проектным офисом и занимал должность главного директора по инвестициям АО «Самрук-Энерго».
Напомним, 28 октября Кайрата Максутова освободили от должности председателя правления «Самрук-Энерго» из-за неудовлетворительных темпов реализации стратегических инвестиционных проектов и недостаточного контроля за сроками строительства энергетических объектов.
В тот же день в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ситуацию в энергетической отрасли, указав на дефицит электроэнергии и срывы сроков ввода генерирующих мощностей в ряде регионов страны.
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