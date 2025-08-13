Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщил, что рассматривает обращение о возможных нарушениях трудовых прав несовершеннолетних при волонтёрской деятельности на концерте известной голливудской звезды, передает BAQ.KZ.

Ситуацию изучают совместно с местными исполнительными органами и прокуратурой города.

В ведомстве напомнили, что работа подростков разрешена только в рамках законодательства:

для 14–16 лет — не более 24 часов в неделю,

для 16–18 лет — не более 36 часов в неделю;

обязательным условием является письменное согласие родителя.

Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к ночным, сверхурочным, вахтовым работам, совместительству и при суммированном учёте рабочего времени.

Комитет призвал граждан сообщать о возможных нарушениях в трудовую инспекцию, в само ведомство или по номеру 111.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала информацию о привлечении несовершеннолетних в качестве волонтеров на концерте Дженнифер Лопес в Алматы.

Накануне в соцсетях и СМИ появились жалобы на условия работы волонтеров, среди которых были подростки.