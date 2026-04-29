Пожар в кафе Friendly в Алматы: владельца привлекли к ответственности

В Алматы после пожара в кафе Friendly собственника привлекли к административной ответственности. Инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в ДЧС города Алматы, 29 апреля 2026 года в интернете появилась информация о возгорании в заведении, расположенном в Медеуском районе по проспекту Достык, 89. После этого были проведены проверочные мероприятия.
Установлено, что ночью в кафе проходило празднование дня рождения. Для украшения торта использовались свечи-фейерверки. В результате теплового воздействия произошло возгорание горючих декоративных элементов помещения.
Какие нарушения выявлены
В отношении владельца заведения возбуждены два административных материала.
Первый - по части 1 статьи 410 КоАП РК за нарушение пункта 222 Правил пожарной безопасности, выразившееся в использовании пиротехнических изделий в помещении.
Второй - по статье 16 Закона РК «О гражданской защите» за несообщение о пожаре в противопожарную службу.
Какое наказание грозит
За каждое из выявленных нарушений предусмотрен штраф в размере 15 МРП.
Спасатели в очередной раз напомнили гражданам и представителям бизнеса о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.
