После принятия закона об Астане бюджет города останется без изменений

Депутаты Парламента одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан". Как сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков после принятия закон бюджет города останется без изменений, передает BAQ.KZ.

«Бюджет города Астаны сейчас составляет 1,8 трлн тенге. Из республиканского бюджета есть трансферты – в объеме 500 млрд тенге. А собственный доход города Астаны – в размере 1,2 трлн тенге. Это по итогам 2025 года.

А теперь, после принятия закона, нет никаких планов, что их бюджет будет увеличиваться или уменьшаться. Город имеет свои долгосрочные или краткосрочные стратегические документы, в рамках которых он будет реализовывать свое развитие», - сказал Омарбеков на брифинге в Правительстве.

В рамках законопроекта для создадут архитектурно-градостроительный совет, так как в Астане устанавят единый дизайн-код для зданий, дорог, рекламы и благоустройства.