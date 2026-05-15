После принятия закона об Астане бюджет города останется без изменений
Депутаты Парламента одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан". Как сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков после принятия закон бюджет города останется без изменений, передает BAQ.KZ.
«Бюджет города Астаны сейчас составляет 1,8 трлн тенге. Из республиканского бюджета есть трансферты – в объеме 500 млрд тенге. А собственный доход города Астаны – в размере 1,2 трлн тенге. Это по итогам 2025 года.
А теперь, после принятия закона, нет никаких планов, что их бюджет будет увеличиваться или уменьшаться. Город имеет свои долгосрочные или краткосрочные стратегические документы, в рамках которых он будет реализовывать свое развитие», - сказал Омарбеков на брифинге в Правительстве.
В рамках законопроекта для создадут архитектурно-градостроительный совет, так как в Астане устанавят единый дизайн-код для зданий, дорог, рекламы и благоустройства.
