Администрация загородного комплекса Primevill выступила с официальным заявлением после инцидента 13 июля. Тем временем полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент BAQ.KZ.

В администрации комплекса сообщили, что мужчина получил травму после прыжка в бассейн в месте, где ныряние запрещено.

«По предварительным данным, посетитель совершил прыжок в чашу бассейна в месте, где ныряние запрещено правилами посещения комплекса. Информация о запрете размещена на информационных стендах и предупреждающих табличках», – говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов комплекс опубликовал фотографии предупреждающих знаков, установленных возле бассейна.

По информации Primevill, в момент происшествия на территории бассейна дежурили два спасателя, прошедшие соответствующую подготовку. В администрации утверждают, что пострадавшему незамедлительно оказали первую доврачебную помощь, одновременно вызвав экстренные службы.

«До прибытия медицинских работников сотрудники комплекса действовали в соответствии с установленными инструкциями», – заявили в администрации.

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В комплексе также сообщили, что обстоятельства происшествия зафиксированы камерами видеонаблюдения и переданы правоохранительным органам. До завершения проверки администрация отказалась от дополнительных комментариев, призвав СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию.

Тем временем в департаменте полиции подтвердили BAQ.KZ, что по факту происшествия начато досудебное расследование по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях очевидцы утверждали, что мужчине стало плохо на территории зоны отдыха, а помощь ему якобы оказывали несвоевременно. По словам свидетелей, пострадавшего спас военнослужащий, применивший прием Геймлиха, после чего мужчину передали прибывшей бригаде скорой помощи. Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс и стали поводом для проверки.