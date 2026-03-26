После смертельного ДТП в Алматы выявили более 5 тысяч нарушений ПДД
Из них более 2 тысяч случаев превышения скорости
В Алматы после резонансного смертельного ДТП полиция усилила контроль на дорогах и выявила тысячи нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.
В департаменте полиции Алматы сообщили о росте грубых нарушений ПДД, включая опасное вождение и ночные гонки. В связи с этим в городе проводятся локальные рейды.
Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений. За управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления.
Еще 369 человек управляли транспортом без документов, а 94 автомобиля отправлены на специализированные стоянки.
Также зафиксировано более 2 тысяч случаев превышения скорости.
В полиции отмечают, что некоторые водители сами публикуют в соцсетях видео с нарушениями, создавая ощущение безнаказанности. Однако такие случаи отслеживаются, и нарушители привлекаются к ответственности.
Один из резонансных эпизодов произошел на проспекте Аль-Фараби, где водитель разогнался до 250 км/ч. Его личность установили, а суд назначил ему 10 суток ареста.
В полиции подчеркнули, что опасное вождение может привести к тяжелым последствиям, и призвали водителей соблюдать правила.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.
В результате аварии погибли три человека — водитель и две пассажирки.
По информации, распространяемой в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. После этого в интернете начались обсуждения о возможной ответственности водителя.
Согласно законодательству, за нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек, предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Также в сети появлялись сообщения о возможном участии автомобиля в уличной гонке, однако официально эта информация пока не подтверждена.
