В Алматы после резонансного смертельного ДТП полиция усилила контроль на дорогах и выявила тысячи нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции Алматы сообщили о росте грубых нарушений ПДД, включая опасное вождение и ночные гонки. В связи с этим в городе проводятся локальные рейды.

Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений. За управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления.

Еще 369 человек управляли транспортом без документов, а 94 автомобиля отправлены на специализированные стоянки.

Также зафиксировано более 2 тысяч случаев превышения скорости.

В полиции отмечают, что некоторые водители сами публикуют в соцсетях видео с нарушениями, создавая ощущение безнаказанности. Однако такие случаи отслеживаются, и нарушители привлекаются к ответственности.

Один из резонансных эпизодов произошел на проспекте Аль-Фараби, где водитель разогнался до 250 км/ч. Его личность установили, а суд назначил ему 10 суток ареста.

В полиции подчеркнули, что опасное вождение может привести к тяжелым последствиям, и призвали водителей соблюдать правила.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.

В результате аварии погибли три человека — водитель и две пассажирки.

По информации, распространяемой в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. После этого в интернете начались обсуждения о возможной ответственности водителя.

Согласно законодательству, за нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек, предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также в сети появлялись сообщения о возможном участии автомобиля в уличной гонке, однако официально эта информация пока не подтверждена.