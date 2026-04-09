"Резкого скачка нет": в Минэнерго оценили ситуацию с ценами на бензин
После снятия моратория на АИ-92 в Казахстане не произошло резкого роста цен. В Минэнерго заявили о стабильной ситуации на рынке топлива.
В Казахстане после снятия моратория на цены на бензин АИ-92 резкого роста стоимости топлива не наблюдается. Об этом на брифинге сообщил вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, рынок горюче-смазочных материалов в стране функционирует на рыночных принципах и формируется за счет спроса и предложения.
«В целом рынок формируется рыночным путем, он не регулируется. Цены зависят от спроса и предложения. В данный момент дефицита нет», — отметил он.
Жаркешов подчеркнул, что текущая ситуация на рынке остается стабильной, а объемов топлива достаточно для покрытия внутреннего спроса.
«У нас около 600 тысяч тонн бензина и около 600 тысяч тонн дизельного топлива. Запасов хватает, это обеспечивает внутренний рынок», — сказал вице-министр.
Он также заявил, что на фоне либерализации цен резких скачков стоимости топлива не зафиксировано.
«Нет дефицита - соответственно, нет и повышения цен. По нашему мониторингу, резкого скачка на рынке нет», — добавил он.
По его словам, ситуацию продолжают отслеживать профильные органы, включая Агентство по защите и развитию конкуренции и региональные штабы.
Читай также: Рост цен на топливо вынуждает немцев заправляться в Польше
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается