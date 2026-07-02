Из России экстрадирована казахстанка, уклонявшаяся от наказания
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В Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка, скрывавшаяся от исполнения приговора суда.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан обеспечила экстрадицию осуждённой для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда.
Суд района имени Алихана Бокейхана города Караганды 10 мая 2024 года признал женщину виновной в групповом разбойном нападении с применением насилия и краже чужого имущества. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.
В марте 2025 года, находясь под пробационным контролем, осуждённая самовольно уклонилась от отбывания наказания. В связи с этим неотбытая часть срока, составляющая 1 год 4 месяца 7 дней, была заменена лишением свободы, а она объявлена в розыск.
В ноябре 2025 года женщину задержали на территории Российской Федерации. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана она экстрадирована на родину.
В настоящее время осуждённая водворена в следственный изолятор для дальнейшего отбывания наказания.
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