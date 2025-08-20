В Сети обсуждают новое видео с участием судьи. На этот раз в центре внимания оказался судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Бахытхан Ергешович Бакирбаев, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как он складывает пальцы рук в жест, напоминающий решётку. Пользователи по-разному интерпретировали увиденное: одни предположили, что это намёк на лишение свободы, другие шутливо назвали жест "крестиками-ноликами" или "хэштегом". Были и те, кто посчитал происходящее недопустимым для представителя Фемиды, а кто-то, наоборот, отметил, что жестикуляция и мимика — естественные проявления человека, и искать скрытый смысл в этом не стоит.

В специализированном межрайонном суде Алматы дали официальный комментарий. Там пояснили, что инцидент произошёл ещё в 2024 году во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения в отношении трёх подсудимых по резонансному делу.

Когда один из участников процесса попытался покинуть зал заседания, судья жестом указал на недопустимость подобных действий. В суде подчеркнули, что жест был направлен исключительно на поддержание порядка и обеспечение нормального хода процесса.

По итогам рассмотрения ходатайства мера пресечения в виде содержания под стражей не была применена, а по самому делу вынесен оправдательный приговор, оставшийся в силе после апелляции.

Также в суде напомнили, что в отношении действий Бакирбаева ранее поступали жалобы, и Комиссия по судебной этике вынесла отдельным его поступкам общественное порицание.

Стоит отметить, что это не первый случай с необычным поведением представителей судебной системы. Ранее в Шымкенте в центре внимания оказался судья Абинур Карабаев, который во время заседания показал язык журналистке. В его отношении назначена проверка на предмет нарушения Кодекса судейской этики.