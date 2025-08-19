На судебном заседании по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошёл необычный инцидент. Председательствующий судья Абинур Карабаев во время слушаний неожиданно показал язык журналистке Ботагоз Омаровой, передает BAQ.KZ.

Видео момента Омарова опубликовала 18 августа в Instagram.

"В моей журналистской практике всякое бывало, но чтобы судья показал язык – впервые", — написала она.

По её словам, она удивилась поступку судьи и предложила свои версии происходящего: от "внутреннего тиктокера" Карабаева до попытки необычного приветствия.

"Я не в Тибете, а в Шымкенте, поэтому ломаю голову, что имел в виду судья", — с иронией отметила журналистка.

На кадрах видно, как Карабаев, показав язык, продолжает вести процесс, будто ничего не произошло. В комментариях подписчики журналистки отреагировали по-разному: кто-то был возмущён, кто-то воспринял момент с юмором.

Между тем, в Шымкенте продолжается громкий процесс по делу о вооружённом нападении на замакима города Руслана Берденова. Прокурор потребовал для обвиняемого Ернара Жиембая 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Сам Берденов впервые лично выступил в суде и подробно рассказал о нападении, которое произошло вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента.

В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. По информации врачей, у Руслана Берденова было проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.

Ранее Руслан Берденов выступил с резким заявлением в адрес подсудимого Жиенбая. По его словам, после инцидента он и его адвокаты подверглись давлению и шантажу.

Чиновник до этого момента не мог лично присутствовать на судебных заседаниях из-за сложного состояния здоровья — в его теле до сих пор находятся более 60 дробей.