Показал язык в суде: действия судьи в Шымкенте проверят на этичность
Судью в Шымкенте проверят после жеста в адрес журналистки.
В Шымкенте назначена проверка в отношении председательствующего судьи Абинура Карабаева, который рассматривал дело о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, передает BAQ.KZ.
Причиной стало необычное поведение судьи во время заседания: он показал язык журналистке, момент попал на видео.
В пресс-службе суда Шымкента сообщили, что действия председательствующего судьи подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики.
"В соответствии с требованиями законодательства будет проведена служебная проверка. По её итогам материалы будут вынесены на рассмотрение Комиссии по судейской этике. В случае подтверждения факта совершения судьёй порочащего проступка материалы будут направлены в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете", — говорится в официальном ответе.
В суде подчеркнули, что независимо от обстоятельств судьи обязаны строго соблюдать нормы профессиональной этики и поддерживать высокий уровень доверия общества к судебной системе.
Между тем, в Шымкенте продолжается громкий процесс по делу о вооружённом нападении на замакима города Руслана Берденова. Прокурор потребовал для обвиняемого Ернара Жиембая 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Сам Берденов впервые лично выступил в суде и подробно рассказал о нападении, которое произошло вечером 21 апреля возле здания акимата Шымкента.
В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. По информации врачей, у Руслана Берденова было проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.
Ранее Руслан Берденов выступил с резким заявлением в адрес подсудимого Жиенбая. По его словам, после инцидента он и его адвокаты подверглись давлению и шантажу.
Чиновник до этого момента не мог лично присутствовать на судебных заседаниях из-за сложного состояния здоровья — в его теле до сих пор находятся более 60 дробей.
