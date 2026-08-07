Австралия первой закрыла соцсети для детей младше 16 лет, после чего похожие ограничения начали вводить и обсуждать более чем в двух десятках стран. Спустя несколько месяцев выяснилось, что большинство австралийских подростков по-прежнему остаются на платформах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По данным регулятора, в марте соцсетями пользовались 81,5% детей младше 16 лет. До вступления запрета в силу в декабре 2025 года показатель составлял 85,9%. Весеннее исследование среди более чем 700 подростков показало похожую картину. Среди 14 и 15-летних только каждый четвертый перестал заходить в соцсети.

Около 70% родителей, чьи дети имели аккаунты до запрета, сообщили, что эти страницы сохранились.

Подростки нашли способы обходить ограничения. Одни заходят через аккаунты взрослых, другие подключаются через VPN. Некоторые участники опросов рассказали, что вообще не столкнулись с проверкой возраста.

При этом власти заявляли о закрытии примерно 5 млн аккаунтов несовершеннолетних в первые недели действия закона.

В июне правительство обвинило соцсети в недостаточных мерах контроля и решило вдвое увеличить максимальный штраф. Он вырастет с 49,5 млн до 99 млн австралийских долларов. Ни одна платформа пока не была оштрафована за нарушение нового закона.

Запреты выходят за пределы Австралии

Несмотря на спорные результаты австралийского эксперимента, похожий путь выбирают другие страны.

Великобритания объявила о запрете соцсетей для детей младше 16 лет с весны 2027 года. Власти рассматривают ночные ограничения, отказ от автоматического воспроизведения видео и персонализированного контента для несовершеннолетних.

Франция в июле первой в Евросоюзе приняла закон, закрывающий соцсети для детей младше 15 лет. Он должен заработать в январе 2027 года.

Собственные ограничения обсуждают Индонезия, Вьетнам и Бразилия. Еврокомиссия рассматривает отдельные правила для детей разных возрастов.

Австралийский опыт теперь становится главным тестом для стран, которые готовят подобные законы. Первые месяцы показали, что само возрастное ограничение заметно сократить присутствие подростков в соцсетях пока не смогло.

Ранее BAQ.KZ писал, что в Казахстане тоже прозвучало предложение ограничить доступ детей к социальным сетям. Писатель и политолог Бахытжан Бухарбай предложил законодательно запретить регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет. По его мнению, чрезмерное увлечение гаджетами мешает молодежи долго удерживать внимание и воспринимать сложную информацию.

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