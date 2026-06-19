В Казахстане создадут специальную рабочую группу для решения проблем в работе информационной системы технического регулирования "е-КТРМ". Соответствующее решение было принято на заседании Общественного совета по вопросам торговли и интеграции под председательством министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева.

Одним из главных вопросов повестки стало функционирование системы "е-КТРМ", через которую предприниматели оформляют сертификаты и декларации соответствия требованиям Евразийского экономического союза.

Представители бизнеса сообщили о ряде технических проблем. В частности, предприниматели сталкивались со сложностями при входе в систему, задержками отображения документов в Едином реестре ЕАЭС, а также сбоями при подписании и регистрации разрешительных документов.

По словам участников заседания, подобные неполадки приводят к дополнительным затратам для бизнеса и создают риски нарушения сроков поставок продукции.

В Министерстве торговли и интеграции отметили, что уже ведется работа по модернизации цифровой инфраструктуры. Глава ведомства поручил устранить выявленные недостатки в максимально короткие сроки и взял ситуацию под личный контроль.

"Общественный совет является эффективной площадкой для открытого обсуждения актуальных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели и отраслевые участники. Именно в таком формате мы можем оперативно выявлять системные проблемы, находить практические решения и совместно совершенствовать работу государственных сервисов. Все поступающие от бизнеса вопросы будут внимательно отрабатываться", – заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

По итогам обсуждения принято решение усилить взаимодействие с предпринимательским сообществом и создать межведомственную рабочую группу. В ее состав войдут представители государственных органов, Национального центра аккредитации и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Кроме того, на заседании обсуждались меры поддержки отечественных производителей, развитие современных форматов ярмарочной торговли, вопросы маркировки масложировой продукции и защита прав потребителей.

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