Рост цен на отдельные продукты питания в периоды повышенного спроса является закономерным процессом, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, стоимость товаров напрямую зависит от соотношения спроса и предложения.

"В момент повышенного спроса цены на товары всегда растут. Это закон экономики. Экономика так работает, другого нет", – отметил министр в кулуарах Мажилиса.

Шаккалиев подчеркнул, что у потребителей всегда остается выбор между различными видами продукции. В качестве примера он привел мясную продукцию, отметив, что помимо баранины на рынке представлены говядина, курятина и конина.

Министр также обратил внимание на влияние сезонности и потребительских привычек на формирование цен. По его словам, стоимость товаров не может оставаться неизменной, а стабильность цен достигается тогда, когда рынок полностью обеспечен необходимыми объемами продукции.

"Когда на рынке всего достаточно, тогда цена стабильна. Как правило, это связано и с продовольственной, и с экономической безопасностью", – пояснил он.

Глава Минторговли добавил, что сегодня свыше 80% продовольственной продукции производится внутри страны, назвав этот показатель одним из ключевых факторов устойчивости внутреннего рынка.

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