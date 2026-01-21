С 1 января 2026 года все государственные пособия семьям с детьми в Казахстане повышены на 10%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает BAQ.KZ.

В 2025 году выплаты многодетным семьям и награжденным матерям получили в среднем 850,3 тыс. человек на общую сумму 608,9 млрд тенге.

Пособия многодетным семьям получили 606,2 тыс. семей на сумму 530,4 млрд тенге.

Пособия награжденным матерям – 244,1 тыс. человек на сумму 78,5 млрд тенге.

В декабре 2025 года выплаты охватили 876,7 тыс. человек на 53,1 млрд тенге.

Размеры пособий многодетным семьям зависят от числа детей:

4 детей – 16,03 МРП (63 030 тенге);

5 детей – 20,04 МРП (78 798 тенге);

6 детей – 24,05 МРП (94 565 тенге);

7 детей – 28,06 МРП (110 332 тенге);

8 и более детей – по 4 МРП (15 728 тенге) на каждого ребенка.

Пособия награжденным матерям (подвески "Алтын алқа", "Күміс алқа", звание "Мать-героиня", ордена "Материнская слава") в 2025 году составляли:

"Күміс алқа" – 6,40 МРП (25 165 тенге);

"Алтын алқа", "Мать-героиня", ордена "Материнская слава" – 7,40 МРП (29 097 тенге).

Рост выплат на 10% позволит многодетным семьям и награжденным матерям получить ещё большую поддержку государства и повысить уровень материальной защиты.

