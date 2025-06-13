  • 13 Июня, 10:20
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Посольство Казахстана в Израиле призвало граждан к бдительности на фоне эскалации

Казахстанцам рекомендовано следить за инструкциями и новостями.

Сегодня, 09:24
АВТОР
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bbc.com Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
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Фото: bbc.com

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, Посольство Республики Казахстан в Государстве Израиль обратилось к гражданам Казахстана, находящимся на территории страны, с рекомендацией соблюдать повышенные меры безопасности, передает BAQ.KZ.

Диппредставительство просит строго следовать инструкциям Командования тыла Израиля — сайт доступен на русском языке, быть предельно бдительными, избегать массовых скоплений людей, следить за официальными новостями и поддерживать постоянную связь с посольством.

Открыты линии экстренной связи для граждан Казахстана:

  • +972 (3) 503 78 85 — дежурный телефон
  • +972 53 635 19 83 — мобильный, WhatsApp
  • +972 55 273 38 13 — мобильный, WhatsApp
  • +7 700 111 31 96 — WhatsApp (связь с МИД РК)

Посольство также напоминает, что при ухудшении ситуации гражданам может быть рекомендовано временно ограничить перемещения или укрыться в безопасных местах согласно инструкциям местных властей.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана.

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