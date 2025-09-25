Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санитарной авиации экстренно транспортировали двух детей 2023 и 2016 годов рождения из Атбасара в медицинское учреждение Кокшетау, передает BAQ.KZ.

Перелет был организован после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Атбасарском районе. Благодаря слаженным действиям пилотов и медиков дети были оперативно и безопасно доставлены в больницу.

В ведомстве отметили, что вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной медицинской помощи, особенно в отдаленных населенных пунктах.