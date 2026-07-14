Пострадавший в зоне отдыха под Астаной находится в реанимации: полиция начала проверку
Мужчина находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.
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Мужчина, которому стало плохо в одной из зон отдыха под Астаной, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.
По информации ведомства, после оказания экстренной медицинской помощи пациента доставили в многопрофильную городскую больницу №1 Астаны.
"Пациент госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №1. Состояние тяжелой степени тяжести. Находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Получает лечение в полном объеме", – ответили в управздраве на запрос редакции.
Полиция начала проверку
Редакция BAQ.KZ также запросила комментарий в департаменте полиции Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Аршалынского района. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству», — сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
Таким образом, пострадавший продолжает получать лечение в столичной больнице, а правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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