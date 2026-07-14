Пострадавший в зоне отдыха под Астаной находится в реанимации: полиция начала проверку

Мужчина, которому стало плохо в одной из зон отдыха под Астаной, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

По информации ведомства, после оказания экстренной медицинской помощи пациента доставили в многопрофильную городскую больницу №1 Астаны.

"Пациент госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №1. Состояние тяжелой степени тяжести. Находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Получает лечение в полном объеме", – ответили в управздраве на запрос редакции.

Полиция начала проверку

Редакция BAQ.KZ также запросила комментарий в департаменте полиции Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Аршалынского района. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству», — сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Таким образом, пострадавший продолжает получать лечение в столичной больнице, а правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.