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Пострадавший в зоне отдыха под Астаной находится в реанимации: полиция начала проверку

Мужчина находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

14 Июля 2026, 11:18
АВТОР
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кадр из видео 14 Июля 2026, 11:18
14 Июля 2026, 11:18
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Фото: кадр из видео

Мужчина, которому стало плохо в одной из зон отдыха под Астаной, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области.

По информации ведомства, после оказания экстренной медицинской помощи пациента доставили в многопрофильную городскую больницу №1 Астаны.

"Пациент госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №1. Состояние тяжелой степени тяжести. Находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Получает лечение в полном объеме", – ответили в управздраве на запрос редакции.

Полиция начала проверку

Редакция BAQ.KZ также запросила комментарий в департаменте полиции Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Аршалынского района. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству», — сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Таким образом, пострадавший продолжает получать лечение в столичной больнице, а правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Что произошло

Ранее в социальных сетях появились сообщения о происшествии в одной из зон отдыха под Астаной. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо – он начал задыхаться.

Очевидцы также утверждали, что на месте не оказалось необходимых условий для оперативного оказания экстренной помощи. После произошедшего мужчину передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в медицинское учреждение.

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