Потери воды в каналах Казахстана планируют сократить вдвое к 2030 году
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В Казахстане к 2030 году планируют снизить потери воды в ирригационных каналах с 50% до 25%. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, передает BAQ.KZ.
По словам вице-министра, в стране продолжается модернизация водохозяйственной инфраструктуры. В рамках концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года планируется построить 42 новых водохранилища, реконструировать 37 действующих водохранилищ и 110 гидротехнических сооружений.
Кроме того, предусмотрена модернизация 14,5 тысячи километров каналов, из которых 3,5 тысячи километров оснастят элементами цифровизации.
Что уже сделано
Как сообщил Жандос Салимов, в 2024-2025 годах завершена реконструкция 190 каналов общей протяжённостью более 1 400 километров, пяти водохранилищ и восьми гидротехнических сооружений.
Также реконструированы 22 объекта питьевого водоснабжения, охватывающие 321 населённый пункт с населением более 945 тысяч человек.
– В настоящее время работы ведутся на каналах общей протяжённостью более 4 600 километров. В 2026 году планируется завершить ремонт 962 километров каналов. Это позволит улучшить водоснабжение около 200 тысяч гектаров орошаемых земель, – сообщил вице-министр.
Какие работы завершат в 2026 году
По словам Жандоса Салимова, до конца года также планируется завершить 12 проектов строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
Они охватывают 142 сельских населённых пункта, где проживают около 540 тысяч человек.
Кроме того, в Туркестанской области продолжается строительство двух водохранилищ общей вместимостью 69,1 млн кубометров. Завершить строительно-монтажные работы планируется в текущем году.
– Наша стратегическая цель – к 2030 году сократить потери воды в каналах с 50% до 25%, – подчеркнул Жандос Салимов.
Ожидается, что модернизация каналов позволит повысить эффективность использования водных ресурсов и улучшить водоснабжение сельскохозяйственных земель.
Ранее в Казахстане предложили усилить контроль за использованием подземных вод.
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