С 1 января 2027 года выплату по потере работы будут назначать максимум на три месяца, а ее предельный размер вырастет до 346,5 тысячи теңге в месяц. В Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили, что нужно сделать, чтобы ее получить. Изменения в Социальный кодекс, по словам министерства, должны помочь людям быстрее найти постоянную работу.

Шаг первый. Карьерный центр

Если вы потеряли работу, сначала нужно обратиться за помощью в трудоустройстве в карьерный центр.

С 1 октября этого года человек находится в статусе «лица, ищущего работу», не 2 дня, как раньше, а 13. За это время специалисты изучают ваш опыт и навыки, подбирают подходящие вакансии и организуют собеседования с работодателями.

Шаг второй. Статус безработного

Если за 13 дней подходящая работа не нашлась, вам официально присваивают статус безработного.

Поиск вакансий на этом не прекращается. При необходимости предложат пройти короткое обучение в центре профессиональной подготовки.

Шаг третий. Заявление на выплату

Получив статус безработного, можно подать заявление на выплату. Сделать это можно онлайн на портале eGov.kz, на Электронной бирже труда Enbek.kz или в мобильном приложении банка.

Есть и проактивная услуга через СМС, а еще можно лично прийти в карьерный центр или в отделение Госкорпорации «Правительство для граждан». Искать работу для безработного в карьерном центре будут независимо от того, получает он выплату или нет.

Шаг четвертый. Сколько и как долго

С 2027 года выплату назначат на время активного поиска работы, до трех месяцев. Точный срок зависит от стажа участия в системе социального страхования.

Размер выплаты составит 45% от среднемесячного дохода за последние два года, но не больше семи минимальных зарплат.

С 1 января 2027 года минимальная зарплата по поручению Главы государства из Послания вырастет с 85 до 110 тысяч теңге. Вместе с ней автоматически вырастет и предельный размер выплаты, до 346,5 тысячи теңге в месяц.

Право на выплату, как и раньше, есть только у участников системы обязательного социального страхования.

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