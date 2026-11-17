В Казахстане готовят повышение минимальной зарплаты и пенсий, сокращают срок выплат при потере работы и вводят новые требования к оформлению автомобилей из-за границы. Перемены затронут семьи с детьми, пенсионеров, предпринимателей и покупателей. BAQ.KZ собрал изменения, которые ожидаются с 1 декабря 2026 года и 1 января 2027 года.

Зарплаты и пенсии

Минимальную зарплату поручено повысить до 110 тысяч теңге с 1 января 2027 года. Сейчас она составляет 85 тысяч. Такое поручение Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал в Послании народу страны. По его словам, повышение затронет почти 1,8 млн граждан, включая более 370 тысяч бюджетников.

С той же даты предусмотрено повышение зарплаты специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи до 40% за непрерывный стаж работы. Мера должна увеличить доходы более 77 тысяч человек. Размер прибавки будет зависеть от стажа.

Пенсионные показатели пока указаны в проекте бюджета. На 2027 год предлагаются следующие размеры:

Пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют повысить на 8,5%. Окончательные суммы будут закреплены законом о республиканском бюджете. Минимальная пенсия и базовая пенсионная выплата являются разными составляющими пенсионного обеспечения.

Отдельно с 1 января 2027 года максимальный размер базовой пенсии увеличится со 118% до 120% прожиточного минимума. Её размер зависит от стажа участия в пенсионной системе, поэтому прибавка будет различаться.

Пособия и выплаты семьям

Первые изменения заработают уже с 18 ноября. Регистрацию рождения ребенка и заявление на пособия можно будет оформить одной комплексной услугой, если родитель этого захочет. Ошибки в документах или неполный пакет можно будет исправить за два рабочих дня, не теряя первоначальную дату обращения. Это предусмотрено приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 октября 2026 года № 431.

С 11 января 2027 года Минтруда объявило запуск пилота по адресности социальной поддержки. Он затронет получателей 12 из 36 видов социальных выплат, чьи семьи отнесены к высокому и состоятельному уровням обеспеченности.

При оценке права на поддержку планируют учитывать материальное положение семьи. В опубликованном сообщении ведомства полный перечень этих 12 выплат не приведён. Поэтому говорить об отмене определённых пособий для всех обеспеченных семей пока преждевременно. По итогам пилота подготовят предложения о дальнейшем порядке предоставления помощи.

Подготовка начнётся раньше. В декабре 2026 года Цифровую карту семьи планируют связать с информационными системами банков. Правительство сообщало, что методику оценки достатка дорабатывают с учётом доходов, расходов и кредитных обязательств граждан.

Изменения коснутся и тех, кто уже получает пособия. Если семью, которая получает пособие по уходу за ребенком, многодетным или награжденным матерям, Цифровая карта семьи отнесет к категориям А или В, выплаты приостановят с первого числа следующего месяца.

Изменятся условия социальной выплаты по уходу за ребёнком из Государственного фонда социального страхования. С 1 января право на неё закрепляется за матерью. В случае её смерти получателем сможет стать законный представитель ребёнка.

При этом мать сможет выйти на работу до достижения ребёнком полутора лет и продолжить получать выплату. Трудоустройство не станет основанием для её прекращения. Эти изменения относятся к выплате из фонда социального страхования и рассматриваются отдельно от пилота по адресности пособий.

Выплату при потере работы будут назначать максимум на три месяца

С 1 января 2027 года максимальный срок социальной выплаты при потере работы сократится с шести до трёх месяцев. Предельная ежемесячная сумма составит 45% от семикратной минимальной зарплаты.

Повторно обратиться за выплатой можно будет только по истечении 12 календарных месяцев после месяца её последнего получения.

Для выплат, назначенных до 1 января 2027 года, сохранят прежние условия до окончания установленного срока. Новые правила будут действовать для обращающихся за назначением выплаты с начала следующего года.

Оформление автомобилей из-за границы

С 30 декабря 2026 года вступает в силу приказ Министерства транспорта № 293. Автомобили, которые физические лица ввозят для личного пользования, должны соответствовать экологическому классу не ниже пятого. С даты изготовления должно пройти не более пяти лет.

Требования относятся к выпуску транспорта в обращение на территории Казахстана. Поэтому перед покупкой машины за границей следует учитывать возможность её последующего оформления в стране, а не только прохождения таможни.

Штрафы, регистрация и автострахование

Если месячный расчётный показатель утвердят на уровне 4 693 теңге, с января увеличатся привязанные к нему денежные штрафы и платежи.

Штраф в пять расчётных показателей составит 23 465 теңге вместо 21 625, а в десять показателей 46 930 теңге вместо 43 250.

Например, за обычное нарушение правил остановки или стоянки предусмотрено пять расчётных показателей. За парковку на тротуаре или остановку с созданием препятствий другим автомобилям наказание выше.

При сохранении действующих ставок сбор за первичную регистрацию легкового автомобиля соответствующей категории возрастом от трёх лет, включая год выпуска, составит 2 346 500 теңге. Для электромобилей действуют отдельные ставки.

Базовая ставка утилизационного платежа в 50 расчётных показателей увеличится до 234 650 теңге. Итоговый платёж рассчитывают с коэффициентами, поэтому он может быть значительно выше базовой суммы.

Вырастет и расчётная база обязательного автострахования. При ставке 1,9 расчётного показателя она составит 8 916,7 теңге вместо 8 217,5. Это не цена готового полиса. Его стоимость зависит от территории регистрации, характеристик автомобиля, возраста и стажа водителя, страховой истории и других коэффициентов.

Зарядка электромобилей

С 1 декабря 2026 года оборудование, по которому рассчитывают стоимость зарядки электромобиля, должно будет проходить обязательную поверку. Это закреплено приказом министра торговли и интеграции от 25 сентября 2026 года № 272-НҚ. Под контроль попадут количество переданной энергии, напряжение, сила тока и время зарядки. Депутаты предупреждают, что испытания одного типа или партии станций могут стоить около 2 млн теңге и операторы могут заложить эти расходы в тарифы. Повышение цен пока не гарантировано, Минторговли обещало разъяснить порядок до 1 декабря.

Платежи предпринимателей и работодателей

Взнос предпринимателя за себя на обязательное социальное медицинское страхование при минимальной зарплате 110 тысяч теңге составит 7 700 теңге в месяц. Сейчас это 5 950 теңге. Расчёт ведётся по формуле 5% от 1,4 минимальной зарплаты. Речь о предпринимателях, которые обязаны платить взносы за себя.

С 1 января 2027 года ставка обязательных пенсионных взносов работодателя увеличится с 3,5% до 4,5% дохода работника. Эти деньги перечисляют за счёт работодателя, из зарплаты сотрудника их не удерживают.

Маркировка одежды и документы на товары

С 1 декабря 2026 года начнётся обязательная маркировка отдельных товаров лёгкой промышленности. На первом этапе она охватит определённые изделия из кожи и искусственного меха, некоторые виды одежды, лыжные костюмы, постельное, столовое и кухонное бельё.

На товары из установленного перечня будут наносить цифровые коды. Проверить сведения о маркированной продукции можно будет через Naqty Ónim. Функция проверки предусмотрена и в приложениях eGov Mobile, Forte и Aitu.

С 1 марта 2027 года перечень расширят. В него войдут отдельные виды верхней одежды, свитеры, кардиганы, рубашки, блузки, шарфы и другие товары.

С 1 декабря расширится перечень товаров, документы на которые оформляют через модуль «Виртуальный склад». Изменения затронут включённую в перечень сельхозпродукцию и товары, в отношении которых установлен минимальный уровень цен.

Для них предусмотрено оформление сопроводительных накладных и электронных счетов-фактур через этот модуль. Сам механизм оформления документов, по разъяснению Комитета государственных доходов, остаётся прежним.

Праздники, каникулы и погода

День Независимости, 16 декабря, в 2026 году выпадает на среду, переноса выходных не будет. При пятидневке в декабре 22 рабочих и девять выходных дней, а 31 декабря может стать выходным по решению работодателя. Зимние каникулы у школьников продлятся с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. По прогнозу Казгидромета, декабрь на большей части страны будет теплее нормы на 1–2 градуса.

Мораторий на проверки бизнеса пока обсуждают

Глава государства предложил депутатам Курултая вместе с Правительством обсудить введение с 1 января 2027 года очередного трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Решение пока не принято, поэтому считать проверки отмененными рано.