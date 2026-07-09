Потерявшихся людей на Алаколе будут находить с помощью ИИ

На побережье озера Алаколь внедрили цифровую систему общественной безопасности с использованием технологий искусственного интеллекта.

В зоне отдыха установили 223 интеллектуальные камеры видеонаблюдения, которые работают в круглосуточном режиме.

Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, система помогает сотрудникам оперативно выявлять правонарушения, предупреждать возможные опасные ситуации, а также находить потерявшихся людей и оставленные отдыхающими вещи.

В текущем курортном сезоне новые технологии значительно упростили работу полицейских и сократили время проведения поисковых мероприятий. Если ранее для поиска человека среди большого количества отдыхающих требовалось задействовать значительные силы и вручную обследовать территорию, то сейчас поиск осуществляется с помощью интеллектуальной системы.

Для этого сотрудникам достаточно внести описание внешних признаков человека. Например, указать цвет и вид одежды. После этого система анализирует видеопотоки с камер и показывает людей, которые соответствуют заданным параметрам, а также места, где они были зафиксированы.

Полученная информация позволяет полицейским быстрее установить местонахождение человека и направить к нему ближайший наряд.

Особенно важна такая система при поиске детей. В местах массового отдыха ребенок может быстро потеряться среди большого количества людей. Искусственный интеллект помогает отследить его перемещение по внешним признакам и ускорить поисковые мероприятия.

Кроме того, камеры используются для поиска мобильных телефонов и других личных вещей, оставленных отдыхающими. Анализ видеозаписей помогает установить обстоятельства произошедшего и определить возможное местонахождение имущества.

В ведомстве отмечают, что технологии искусственного интеллекта не заменяют сотрудников, а являются дополнительным инструментом, который позволяет быстрее реагировать на обращения граждан и повышать уровень безопасности в местах массового отдыха.

Ранее сообщалось, что на трассах в Капшагай и Боровое установят новые "умные" камеры.

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