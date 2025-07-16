В ходе судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвиняемых в хищении благотворительных средств, были заслушаны показания представителя компании АО "Стройконструкции" Галии Исаевой, передаёт BAQ.KZ.

Она сообщила, что в 2024 году, во время масштабных паводков, предприятие перечислило 200 миллионов тенге в фонд, возглавляемый Перизат Кайрат. По её словам, это решение было принято, основываясь на положительном имидже фонда в социальных сетях и рекламных роликах.

"Мы видели его в рекламе. Поэтому и решили поддержать. Лично мы с этим фондом никак не были связаны, просто поверили в прозрачность и гуманность проекта", — сказала Исаева в суде.

Представитель пояснила, что ни Перизат Кайрат, ни Гайни Алашбаеву она лично не знает, а информация о сборе средств была получена из открытых источников и соцсетей.

На вопрос суда о дальнейшем интересе к судьбе перечисленных средств, она ответила:

"Мы не звонили и не интересовались, так как исходили из того, что благотворительные фонды обязаны публиковать отчётность. Мы ждали, что в марте 2025 года фонд отчитается, куда ушли деньги, но так и не увидели никакой информации".

Компания подала гражданский иск на сумму 200 миллионов тенге, и, как подчеркнула Исаева, намерена добиваться полного возмещения ущерба:

"Иск поддерживаем в полном объёме. При признании подсудимых виновными просим взыскать средства".

Ранее в суде предприниматели и представители других компаний также заявили о перечислении крупных сумм на счёт фонда Перизат Кайрат, поверив в обещания о строительстве социальных объектов. Следствие утверждает, что средства расходовались на личные нужды.