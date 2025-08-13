В Казахстане не будут повышать размер минимальной заработной платы. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Пока таких планов у нас нет, поднимать МЗП. На сегодня- 85 тысяч, мы пока увеличение МЗП не рассматриваем", - сказал Серик Жумангарин.

На брифинге министр финансов Мади Такиев сообщил, что ранее проводились расчеты согласно которым размер МЗП должен быть в районе 90 тысяч. Однако с учетом текущей ситуации, размер МЗП не стали менять.

