Повысят ли размер минимальной заработной платы в Казахстане?
В Правительстве дали разъяснение по этому вопросу.
Сегодня, 15:56
Фото: BAQ.KZ
В Казахстане не будут повышать размер минимальной заработной платы. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"Пока таких планов у нас нет, поднимать МЗП. На сегодня- 85 тысяч, мы пока увеличение МЗП не рассматриваем", - сказал Серик Жумангарин.
На брифинге министр финансов Мади Такиев сообщил, что ранее проводились расчеты согласно которым размер МЗП должен быть в районе 90 тысяч. Однако с учетом текущей ситуации, размер МЗП не стали менять.
