По информации BILD, в результате авиаударов США и Израиля по территории Иран пострадал Моджтаба Хаменеи — сын верховного лидера страны Али Хаменеи, передает BAQ.kz.

Его называют возможным новым верховным лидером.

По данным источников:

он получил травмы лица

потерял ногу

проходит лечение

находится в ясном сознании и остаётся дееспособным

При этом иранская оппозиция ранее утверждала, что он находится в коме, однако источники это не подтверждают.

Точное местоположение Моджтабы Хаменеи неизвестно. В разных сообщениях говорится, что ранее его могли отправить на лечение в Москву. И сейчас он, возможно, находится в иранском городе Кум.

Официальных фото, видео или аудио с его участием после последних событий не публиковалось.

Сообщается, что Моджтаба Хаменеи может участвовать в управлении страной дистанционно — через связь, включая аудиосообщения.

Также отмечается, что переговоры между США и Ираном начались в Исламабаде, однако неясно, насколько новый лидер реально участвует в этих процессах.

Наблюдатели считают, что в ближайшее время он не сможет обладать таким же влиянием, как его отец. По их оценкам, часть ключевых решений может перейти к Корпусу стражей исламской революции.