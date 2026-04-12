Появились данные о Моджтабе Хаменеи после ударов по Ирану
Его называют возможным новым верховным лидером.
По информации BILD, в результате авиаударов США и Израиля по территории Иран пострадал Моджтаба Хаменеи — сын верховного лидера страны Али Хаменеи, передает BAQ.kz.
По данным источников:
- он получил травмы лица
- потерял ногу
- проходит лечение
- находится в ясном сознании и остаётся дееспособным
При этом иранская оппозиция ранее утверждала, что он находится в коме, однако источники это не подтверждают.
Точное местоположение Моджтабы Хаменеи неизвестно. В разных сообщениях говорится, что ранее его могли отправить на лечение в Москву. И сейчас он, возможно, находится в иранском городе Кум.
Официальных фото, видео или аудио с его участием после последних событий не публиковалось.
Сообщается, что Моджтаба Хаменеи может участвовать в управлении страной дистанционно — через связь, включая аудиосообщения.
Также отмечается, что переговоры между США и Ираном начались в Исламабаде, однако неясно, насколько новый лидер реально участвует в этих процессах.
Наблюдатели считают, что в ближайшее время он не сможет обладать таким же влиянием, как его отец. По их оценкам, часть ключевых решений может перейти к Корпусу стражей исламской революции.
