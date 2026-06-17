Появились новые детали смерти Джеффри Эпштейна

Американская газета The New York Times опубликовала расследование, посвящённое обстоятельствам смерти финансиста Джеффри Эпштейн.

Журналисты изучили его поведение в первые недели после ареста и пришли к выводу, что он мог демонстрировать признаки суицидальных намерений уже с начала заключения. Они поговорили более чем с 40 людьми – бывшими заключёнными, сотрудниками тюрьмы, адвокатами и чиновниками. Также они изучили записи Эпштейна и документы, связанные с его пребыванием в заключении.

По выводам расследования, уже в первые недели после ареста Эпштейн демонстрировал поведение, которое могло указывать на мысли о самоубийстве. После помещения в тюрьму его осматривал психолог и сначала рекомендовал наблюдение, но позже его вернули в обычную камеру.

В течение последующих дней, по словам собеседников издания, состояние Эпштейна ухудшилось. Один из сокамерников утверждал, что он начал готовиться к самоубийству. Другие заключённые также говорили, что пытались предупредить охрану о его состоянии.

В материалах расследования отмечается, что Эпштейн оставлял записи, которые отражали его эмоциональное состояние, разочарование и трудности в тюрьме.

Также NYT привела мнение независимых специалистов, которые считают, что часть деталей вокруг смерти могла быть неверно интерпретирована при разборе улик, что усилило появление версий и слухов о том, что произошло в камере.

Эпштейн был арестован по обвинениям в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. После его смерти в 2019 году вокруг обстоятельств произошедшего появилось множество конспирологических версий.