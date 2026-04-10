Первая леди США Меланья Трамп выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о личных связях с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, передает BAQ.kz.

Заявление прозвучало в Белом доме на фоне распространяющихся в медиа и социальных сетях утверждений о якобы существовавших контактах между ней и Эпштейном.

Меланья Трамп назвала подобные обвинения ложными и направленными на дискредитацию её репутации.

«Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения», - заявила она.

Первая леди подчеркнула, что не намерена мириться с подобными заявлениями.

«Я не возражаю против их невежества, но отвергаю злонамеренные попытки опорочить мою репутацию. Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном», - добавила Трамп.

Ранее в СМИ обсуждались возможные пересечения Меланьи Трамп с Джеффри Эпштейном в рамках общих светских кругов, однако официальных подтверждений личных связей не приводилось.

Напомним, 31 января Министерство юстиции США обнародовало новый массив материалов по делу Джеффри Эпштейна: более трех миллионов дополнительных страниц, а также свыше 2000 видео и 180 тысяч изображений. Среди писем и документов несколько раз упоминается имя экс-премьера Казахстана Карима Масимова и экс-главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.

Мажилисмен Асхат Рахимжанов направил депутатский запрос Генеральному прокурору Берику Асылову и председателю Комитета национальной безопасности Ермеку Сагимбаеву с требованием проверить возможные контакты казахстанских чиновников с американцем Джеффри Эпштейном, фигурирующим в так называемых «файлах Эпштейна».

Заместитель генерального прокурора Казахстана Ерлан Утегенов на брифинге в Сенате сообщил о начале проверки возможной причастности казахстанских чиновников к материалам по делу Джеффри Эпштейна. Работа ведется в рамках депутатского запроса.