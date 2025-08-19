В Сети появилось видео крушения самолёта Aerostar R40F, разбившегося 17 августа в Акмолинской области неподалёку от села Тонкерис. Автор ролика утверждает, что изначально снимала красивое небо, но в кадр попал момент трагедии, передает BAQ.KZ.

"Я так испугалась, мне прям плохо стало", — написала автор видео.

Напомним, в авиакатастрофе погибли два человека — пилот и пассажирка. Жертвой трагедии стала 43-летняя Диана Ахметова, мать троих детей. В свой день рождения она решила исполнить мечту и подняться в небо на частном самолёте. Однако полёт, организованный компанией polety_astany, закончился катастрофой. По словам её близких, представители компании после случившегося перестали выходить на связь и удалили страницу в Instagram.

После трагедии Министерство транспорта инициировало внеплановые проверки лёгкой авиации. АО "Авиационная администрация Казахстана" приостановило полёты воздушных судов эксплуатантов, чьи самолёты попали в авиапроисшествия 22 июня и 17 августа 2025 года.