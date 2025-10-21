Появится ли в Казахстане виртуальный министр
Сегодня, 11:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
44Фото: pixabay
В Казахстане нет планов по созданию виртуального министра, сообщил вице-министр министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев, передает BAQ.KZ на брифинге в Правительстве.
"Наше законодательство пока этого не предусматривает. Согласно действующим нормам, государственным служащим может быть только физическое лицо. Поэтому таких планов нет", - сказал вице-министр.
При этом он подчеркнул, что Министерство искусственного интеллекта Казахстана — одно из первых в мире, созданных в этой сфере.
Ранее в Албании представили первого в мире виртуального министра в мире.
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
- Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану