В Казахстане нет планов по созданию виртуального министра, сообщил вице-министр министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев, передает BAQ.KZ на брифинге в Правительстве.

"Наше законодательство пока этого не предусматривает. Согласно действующим нормам, государственным служащим может быть только физическое лицо. Поэтому таких планов нет", - сказал вице-министр.

При этом он подчеркнул, что Министерство искусственного интеллекта Казахстана — одно из первых в мире, созданных в этой сфере.

Ранее в Албании представили первого в мире виртуального министра в мире.