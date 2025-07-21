В Жетысуском районе Алматы спасатели оперативно ликвидировали пожар на складе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.KZ. Возгорание было локализовано и полностью потушено всего за 10 минут на площади около 500 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 68 сотрудников и 23 единицы техники ДЧС и акимата. Работы велись по повышенному рангу, лично руководил операцией начальник ДЧС города Алматы.

К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Быстрая и слаженная работа спасателей предотвратила возможные серьёзные последствия.