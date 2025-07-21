Пожар на складе в Алматы потушили
Никто не пострадал.
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
83Фото: МЧС РК
В Жетысуском районе Алматы спасатели оперативно ликвидировали пожар на складе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.KZ. Возгорание было локализовано и полностью потушено всего за 10 минут на площади около 500 квадратных метров.
В тушении огня принимали участие 68 сотрудников и 23 единицы техники ДЧС и акимата. Работы велись по повышенному рангу, лично руководил операцией начальник ДЧС города Алматы.
К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Быстрая и слаженная работа спасателей предотвратила возможные серьёзные последствия.
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