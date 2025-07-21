В эти минуты в Жетысуском районе Алматы разгорается крупный пожар, передает BAQ.KZ.

Огонь охватил складское помещение по улице Тобаякова. На место происшествия стянуты усиленные силы МЧС — тушение идет по повышенному рангу сложности.

Руководит операцией лично начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города. Развернут оперативный штаб, создано три боевых участка, задействованы все службы взаимодействия мегаполиса.

Как отмечают в экстренных службах, тушение осложняется высокой горючей загрузкой склада и мощным тепловым излучением. Пожарные продолжают борьбу с огнем, делая всё возможное для локализации и предотвращения распространения пламени на соседние объекты.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, в столице произошёл крупный пожар в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. При его тушении пострадали три сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям. Один из них находится в тяжёлом состоянии.