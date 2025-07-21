В Алматы тушат пожар по повышенному рангу
На месте работают усиленные силы МЧС.
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В эти минуты в Жетысуском районе Алматы разгорается крупный пожар, передает BAQ.KZ.
Огонь охватил складское помещение по улице Тобаякова. На место происшествия стянуты усиленные силы МЧС — тушение идет по повышенному рангу сложности.
Руководит операцией лично начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города. Развернут оперативный штаб, создано три боевых участка, задействованы все службы взаимодействия мегаполиса.
Как отмечают в экстренных службах, тушение осложняется высокой горючей загрузкой склада и мощным тепловым излучением. Пожарные продолжают борьбу с огнем, делая всё возможное для локализации и предотвращения распространения пламени на соседние объекты.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, в столице произошёл крупный пожар в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. При его тушении пострадали три сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям. Один из них находится в тяжёлом состоянии.
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