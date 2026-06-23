Трагедия произошла в микрорайоне Кайнарбулак города Шымкента. В результате пожара погибла 39-летняя женщина, воспитывавшая вместе с супругом восьмерых детей.

По предварительной информации, во время возгорания глава семьи пытался спасти супругу, однако огонь стремительно распространился. Женщина получила тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью. Сам мужчина также пострадал, получив ожоги ног.

Во время пожара семеро детей, находившихся в доме, успели покинуть помещение. По словам очевидцев, 17-летний сын вынес мать из охваченного огнем дома, однако и сам получил ожоги. Сообщается, что старшая дочь семьи пережила сильное эмоциональное потрясение.

Как рассказали местные жители, семья занималась пошивом одеял, постельных принадлежностей и ватных матрасов. Предположительно, возгорание началось после взрыва в небольшом производственном помещении, расположенном во дворе дома. Затем огонь перекинулся на жилое строение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства трагедии и размер причиненного ущерба.

Окончательные причины пожара будут названы после завершения расследования.

Ранее трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре автомобиля в Актобе.

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