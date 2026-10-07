Пожар пяти машин в Астане: один человек оказался в реанимации

Один человек находится в реанимации после пожара на парковке в Астане, где огонь охватил пять автомобилей. Его состояние оценивается как тяжелое, передает BAQ.KZ.

Что известно о пострадавшем

По информации Управздрава, пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

«Состояние пациента тяжелое, стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь», – сообщили в ведомстве.

Что произошло

Пожар произошел утром 6 октября на уличной парковке возле жилого комплекса на улице Ахмета Байтурсынова. Огонь охватил пять легковых автомобилей. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на стоявшие рядом машины.

Пожарные прибыли на место в течение семи минут и ликвидировали возгорание.

Что сообщили в полиции

По предварительным данным полиции, во время дистанционного запуска двигателя в одном из автомобилей замкнуло электропроводку.

По словам очевидцев, машина, с которой началось возгорание, даже тронулась с места и столкнулась с впереди стоящей «Элантрой». Hyundai, к слову, обгорел примерно наполовину. От остальных машин остались лишь обугленные металлические каркасы.