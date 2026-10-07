Пожар пяти машин в Астане: один человек оказался в реанимации
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Один человек находится в реанимации после пожара на парковке в Астане, где огонь охватил пять автомобилей. Его состояние оценивается как тяжелое, передает BAQ.KZ.
Что известно о пострадавшем
По информации Управздрава, пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
«Состояние пациента тяжелое, стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь», – сообщили в ведомстве.
Что произошло
Пожар произошел утром 6 октября на уличной парковке возле жилого комплекса на улице Ахмета Байтурсынова. Огонь охватил пять легковых автомобилей. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на стоявшие рядом машины.
Пожарные прибыли на место в течение семи минут и ликвидировали возгорание.
Что сообщили в полиции
По предварительным данным полиции, во время дистанционного запуска двигателя в одном из автомобилей замкнуло электропроводку.
По словам очевидцев, машина, с которой началось возгорание, даже тронулась с места и столкнулась с впереди стоящей «Элантрой». Hyundai, к слову, обгорел примерно наполовину. От остальных машин остались лишь обугленные металлические каркасы.
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