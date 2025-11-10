Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала ситуацию с частным детским домом в Алматы, где накануне произошёл пожар. По её словам, все дети находятся в безопасности и временно размещены в санатории, передает BAQ.KZ.

"Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней их перевезут в другое здание фонда, которое готовят, чтобы оно было ближе к школе", — сообщила Закиева в своём Instagram.

Она также отметила, что повреждённое здание детдома планируют восстановить в ближайшие месяцы.

"Ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трёх месяцев", — уточнила омбудсмен.

Напомним, вечером 9 ноября в Наурызбайском районе Алматы произошёл крупный пожар: загорелись столовая и кровля трёхэтажного здания детдома. На момент возгорания внутри находились 35 детей и сотрудники учреждения — никто не пострадал.