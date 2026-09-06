Пожар в Алматинской области локализован: на месте работают 91 человек и два вертолета

В Енбекшиказахском районе продолжаются работы по ликвидации пожара. Возгорание удалось локализовать, однако специалисты продолжают тушение в усиленном режиме.

На месте происшествия задействованы 91 человек, 31 единица наземной техники и два вертолета «Казавиаспас» МЧС.

После прокладки подъездной дороги пожарную и тяжелую технику удалось направить непосредственно к очагу возгорания. Для предотвращения дальнейшего распространения огня вокруг участка создаются минерализованные полосы.

С воздуха по очагу выполнено 55 сбросов воды.

В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле ведомства. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.

Напомним, В Алматинской области второй день горит сухая трава и камыш.