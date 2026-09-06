Пожар в Алматинской области локализован: на месте работают 91 человек и два вертолета
К тушению возгорания привлечены 31 единица наземной техники, авиация МЧС выполнила 55 сбросов воды.
6 Сентября 2026, 17:36
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6 Сентября 2026, 17:366 Сентября 2026, 17:36
105Фото: Pixabay.com
В Енбекшиказахском районе продолжаются работы по ликвидации пожара. Возгорание удалось локализовать, однако специалисты продолжают тушение в усиленном режиме.
На месте происшествия задействованы 91 человек, 31 единица наземной техники и два вертолета «Казавиаспас» МЧС.
После прокладки подъездной дороги пожарную и тяжелую технику удалось направить непосредственно к очагу возгорания. Для предотвращения дальнейшего распространения огня вокруг участка создаются минерализованные полосы.
С воздуха по очагу выполнено 55 сбросов воды.
В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле ведомства. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.
Напомним, В Алматинской области второй день горит сухая трава и камыш.
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