Пожар в ангаре на проспекте Акжол в Астане локализовали

Спасатели МЧС локализовали пожар в двухэтажном здании ангарного типа на проспекте Акжол в районе Алматы. Открытое пламя удалось сбить, но тушение продолжается. Информации о пострадавших не поступало.

О пожаре сообщили в столичном подразделении МЧС.

Когда на место приехали первые пожарные расчеты, здание уже было охвачено открытым огнем. Вокруг стоял сильный дым.

Спасатели сразу подали пожарные стволы и начали тушение. Чтобы координировать работу, прямо на месте развернули штаб пожаротушения.

Пожару присвоили повышенный ранг. Это значит, что к тушению привлекли больше сил и техники МЧС, чем при обычном вызове.

Сейчас спасатели работают над полной ликвидацией пожара. К месту организовали подвоз воды.

Пожар ликвидирован

По уточнённым данным на втором этаже агарного типа произошло возгорание напольного покрытия.

Пострадавших нет.