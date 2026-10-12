Пожар в ангаре на проспекте Акжол в Астане локализовали
upd. - Пожар ликвидирован
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Спасатели МЧС локализовали пожар в двухэтажном здании ангарного типа на проспекте Акжол в районе Алматы. Открытое пламя удалось сбить, но тушение продолжается. Информации о пострадавших не поступало.
О пожаре сообщили в столичном подразделении МЧС.
Когда на место приехали первые пожарные расчеты, здание уже было охвачено открытым огнем. Вокруг стоял сильный дым.
Спасатели сразу подали пожарные стволы и начали тушение. Чтобы координировать работу, прямо на месте развернули штаб пожаротушения.
Пожару присвоили повышенный ранг. Это значит, что к тушению привлекли больше сил и техники МЧС, чем при обычном вызове.
Сейчас спасатели работают над полной ликвидацией пожара. К месту организовали подвоз воды.
Пожар ликвидирован
По уточнённым данным на втором этаже агарного типа произошло возгорание напольного покрытия.
Пострадавших нет.
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