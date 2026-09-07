Пожар в кафе Щучинска унес 12 жизней: суд вынес приговор

Бурабайский районный суд Акмолинской области рассмотрел уголовное дело в отношении владельца кафе, поставщика газовых баллонов и директора автогазозаправочной станции. Троим подсудимым назначили от шести до семи лет лишения свободы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным суда, владелец кафе М. допустил нарушения требований пожарной безопасности. В заведении использовались газовые баллоны, которые хранились в непосредственной близости от радиаторов отопления. Кроме того, работники и ответственные за эксплуатацию газового оборудования лица не прошли необходимый инструктаж.

Еще один подсудимый Д., не имея права заниматься реализацией и доставкой газа, привозил газовые баллоны в кафе. 25 февраля 2026 года он доставил два баллона. Как установил суд, один из них был наполнен сверх допустимой нормы и впоследствии взорвался.

Директор АЗГС С., по материалам дела, допустил систематическую реализацию газа в бытовые баллоны без необходимой документации, оборудования, измерительных приборов контроля наполнения и обученного персонала.

Почему произошел пожар?

Суд установил, что переполненный газовый баллон хранился возле радиатора отопления. В результате нагрева газа повысилось внутреннее давление, произошел разрыв стенки баллона и возник пожар.

В результате происшествия погибли 12 человек, еще 11 получили травмы. Владельцу помещения причинен материальный ущерб в размере 19 250 112 теңге.

Вина подсудимых, по данным суда, подтверждалась актом о пожаре, протоколом осмотра места происшествия, записями камер наблюдения, показаниями свидетелей и потерпевших, а также заключениями специалистов и экспертиз.

Какое наказание назначил суд?

Все трое были признаны виновными.

М. осужден по части 3 статьи 292 УК РК за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей, причинение тяжкого вреда здоровью и тяжкие последствия.

Д. и С. признаны виновными по части 3 статьи 306 УК РК за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей и причинение вреда здоровью.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимых и мнения участников процесса М. и С. назначили по семь лет лишения свободы, Д. - шесть лет.

Гражданские иски 16 потерпевших о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес акима Акмолинской области. В нем указано на недостатки в профилактической работе и межведомственном взаимодействии при обеспечении пожарной безопасности объектов общественного питания.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Напомним, трагедия произошла вечером 26 февраля. В здании кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, записи быстро распространились в социальных сетях.

В результате погибли 12 человек, еще 11 получили травмы. Также был причинен крупный материальный ущерб владельцу здания. По итогам расследования к уголовной ответственности привлечены три человека: арендатор кафе, директор автогазозаправочной станции и работник, доставлявший газ в заведение.