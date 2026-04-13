В одном из жилых домов Астаны произошёл пожар, в результате которого спасатели эвакуировали несколько человек, включая детей, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС, с помощью автолестницы были спасены три человека, двое из которых — дети. Ещё двоих, включая одного ребёнка, эвакуировали через лестничные марши с использованием спасательных колпаков.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в шахте электрощитовой и распространилось с первого по десятый этажи здания.

