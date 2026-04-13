Пожар в многоэтажке Астаны ликвидирован: спасатели эвакуировали людей
Причина пожара устанавливается.
Сегодня 2026, 22:08
Фото: Pixabay.com
В одном из жилых домов Астаны произошёл пожар, в результате которого спасатели эвакуировали несколько человек, включая детей, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС, с помощью автолестницы были спасены три человека, двое из которых — дети. Ещё двоих, включая одного ребёнка, эвакуировали через лестничные марши с использованием спасательных колпаков.
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в шахте электрощитовой и распространилось с первого по десятый этажи здания.
Напомним, В Астане загорелась электрощитовая в многоквартирном доме.
