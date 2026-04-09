В городе Сатпаев произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели вывели из опасной зоны мужчину и четверых детей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Возгорание произошло по улице Ерденова в пятиэтажном доме. Очаг пожара находился в квартире на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям.

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организована разведка и начаты работы по тушению.

В ходе спасательной операции из горящей квартиры был выведен хозяин. Он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Кроме того, из соседней квартиры с помощью автолестницы спасены четверо детей.

Пожар был локализован, причины устанавливаются.

