В Актобе сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества. Поводом стали заявления сразу нескольких граждан, пострадавших от его действий, передает BAQ.kz.

По данным следствия, мужчина обещал помочь получить водительское удостоверение без прохождения обязательных процедур - экзаменов и других установленных требований. Он убеждал клиентов, что может «решить вопрос» в обход официальных правил.

В результате на его уловки попались четыре человека. Среди пострадавших оказался даже его родственник, которому подозреваемый, по информации полиции, предоставил «скидку».

Все полученные деньги мужчина потратил на личные нужды. Общий ущерб составил более 1,2 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Правоохранительные органы напоминают, что государственные услуги необходимо получать исключительно законным путём - через уполномоченные органы и официальные сервисы.

По словам представителей полиции, предложения «ускоренного оформления» или получения документов в обход процедур могут привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности - как для посредников, так и для самих граждан.

Жителей призывают проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям и при выявлении подобных фактов незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее сообщалось о похожем случае, когда был задержан блогер, предлагавший оформить водительские удостоверения без сдачи экзаменов через социальную сеть TikTok.