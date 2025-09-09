Готовится Указ о специальном статусе развития города Алатау
Документ будет внесен в Администрацию Президента
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство готовит проект Указа о предоставлении городу Алатау специального статуса особого развития. Документ станет правовой основой для превращения Алатау в центр деловой активности и инноваций, сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"В целях создания центра деловой активности и инноваций в кратчайшие сроки будет подготовлен и внесен в Администрацию Президента проект Указа о предоставлении городу Алатау специального статуса особого развития", - сказал Жумангарин на заседании Правительства.
В рамках Указа будут закреплены механизмы управления и функционирования города, позволяющие осуществлять операционное руководство Alatau City до принятия отдельного закона. Он определит финансовую модель, особый режим управления, возможности применения криптовалюты и технологий Smart City, а также стандарты проектирования и строительства по международным нормам.
Ранее в ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что городу Алатау-сити будет представлен особый статус с прямым подчинением Правительству.
Самое читаемое
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин