  • 9 Сентября, 11:14

Готовится Указ о специальном статусе развития города Алатау

Документ будет внесен в Администрацию Президента

Сегодня, 10:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба правительства РК Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
100
Фото: пресс-служба правительства РК

Правительство готовит проект Указа о предоставлении городу Алатау специального статуса особого развития. Документ станет правовой основой для превращения Алатау в центр деловой активности и инноваций, сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"В целях создания центра деловой активности и инноваций в кратчайшие сроки будет подготовлен и внесен в Администрацию Президента проект Указа о предоставлении городу Алатау специального статуса особого развития", - сказал Жумангарин на заседании Правительства.

В рамках Указа будут закреплены механизмы управления и функционирования города, позволяющие осуществлять операционное руководство Alatau City до принятия отдельного закона. Он определит финансовую модель, особый режим управления, возможности применения криптовалюты и технологий Smart City, а также стандарты проектирования и строительства по международным нормам.

Ранее в ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что городу Алатау-сити будет представлен особый статус с прямым подчинением Правительству. 

Самое читаемое

Наверх