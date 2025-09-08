LIVE LIVE
Город Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций

Фото: primeminister.kz

В ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что городу Алатау-сити будет представлен особый статус с прямым подчинением Правительству, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Президент отметил, что город должен стать первым цифровым городом.

Касым-Жомарт Токаев поручил в течении 10 дней подготовить проект указа.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

