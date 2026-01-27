Утверждены планы по развитию Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской курортной зоны и Мангистау. О мерах по созданию инфраструктуры и продвижению дестинаций на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Алматинском регионе курорты объединят в единую систему: появятся 30 новых канатных дорог и 161 км лыжных трасс. Это позволит снизить нагрузку в пиковые сезоны и довести турпоток до 5 млн человек. Проект имеет высокий экономический потенциал, так как расходы горнолыжного туриста составляют в среднем $350, что в 7 раз превышает затраты пляжного туриста.

"В Щучинско-Боровской зоне ведется работа по распределению нагрузки на озера Катарколь и Жукей. В прошлом году введены зона "Променад", 10 км велодорожек и смотровые площадки. В Мангистау приоритет отдан зонам "Теплый пляж" и "Кендирли". Будут созданы благоустроенные пешие маршруты, смотровые площадки, визит-центры. За счет расширения турпродукта планируем увеличить продолжительность пребывания гостей до 10 дней и нарастить поток еще на 150 тыс. человек к 2029 году", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в курортных зонах ряда регионов сохраняются проблемы водоснабжения и канализации.