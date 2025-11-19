Премьер-министр РК вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал динамику цен на социально значимые продукты на брифинге после заседания Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в Казахстане есть 29 наиболее часто потребляемых товаров, тогда как всего в продовольственной корзине – 160 позиций.

"Сейчас в основном растут в цене товары, которые не входят в перечень социально значимых продуктов. А цены на социально значимые продукты не увеличиваются. За две недели рост составил всего 0,1%. Я считаю, что эти товары не подорожают, потому что мы держим их под контролем", – сказал Жумангарин.

По оценке министра, удорожание затронуло несоциальные продукты, включая помидоры, огурцы, мясо и ряд других сезонных товаров.

"Мы можем контролировать торговую надбавку. Но сейчас дорожают помидоры, огурцы, некоторые виды мяса – то есть несезонная продукция. Также значительно выросла цена на гречку. Хотя объёмы потребления там небольшие, сама стоимость заметно увеличилась", – объяснил он.

Ранее Жумангарин отмечал, что помидоры и огурцы могут быть включены в перечень социально значимых продуктов, если анализ подтвердит необходимость такого шага.