Правительство рассмотрит повышение минимальной заработной платы

В Правительстве планируют рассмотреть повышение минимальной заработной платы, сообщил на заседании Кабмина заместитель премьер-министра – Министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Будут приняты меры по повышению заработной платы, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки и стимулированию развития предпринимательства. Также будет рассмотрен вопрос по повышению минимального размера месячной заработной платы, заработной платы гражданских служащих, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств", – сказал Жумангарин.

В целом, по его словам, главным ориентиром Правительства является обеспечение роста реальных доходов населения на уровне выше 2-3%.

Ранее сообщалось о том, что на социальную сферу в 2025 году направили 9,3 трлн тенге.