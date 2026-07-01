Правительство рассмотрит повышение минимальной заработной платы
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В Правительстве планируют рассмотреть повышение минимальной заработной платы, сообщил на заседании Кабмина заместитель премьер-министра – Министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"Будут приняты меры по повышению заработной платы, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки и стимулированию развития предпринимательства.
Также будет рассмотрен вопрос по повышению минимального размера месячной заработной платы, заработной платы гражданских служащих, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств", – сказал Жумангарин.
В целом, по его словам, главным ориентиром Правительства является обеспечение роста реальных доходов населения на уровне выше 2-3%.
Ранее сообщалось о том, что на социальную сферу в 2025 году направили 9,3 трлн тенге.
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