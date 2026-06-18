На социальную сферу в 2025 году направили 9,3 трлн тенге — Минфин

В 2025 году на финансирование социальной сферы из республиканского бюджета было направлено 9,3 трлн тенге. Об этом на пленарном заседании Сената сообщил министр финансов Казахстана Мади Такиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, в прошлом году Правительство в полном объеме выполнило все социальные обязательства. Кроме того, на поддержку регионов было выделено 7,7 трлн тенге.

В рамках национальных проектов по всей стране завершено строительство 198 школ и 655 объектов здравоохранения.

"В рамках национальных проектов завершено строительство 198 школ и 655 объектов здравоохранения", – сказал Мади Такиев.

Также продолжалась работа по обеспечению студентов местами в общежитиях. За год местами были обеспечены 7 500 студентов колледжей, а также 23 600 студентов вузов, магистрантов и докторантов.

Положительная динамика зафиксирована и в жилищной сфере. За счет всех источников финансирования в эксплуатацию введено 20,1 млн квадратных метров жилья.

Для социально уязвимых категорий населения было приобретено 5 141 жилье.

Министр отметил, что работа по развитию социальной инфраструктуры будет продолжена и в дальнейшем.

Напомним, ранее министр финансов Мади Такиев сообщил, что по итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%, а собственные доходы республиканского бюджета увеличились на 17,5% и достигли 15,3 трлн тенге. По его словам, несмотря на недопоступление 336 млрд тенге доходов, Правительству удалось сохранить финансирование приоритетных направлений, включая социальную сферу и развитие инфраструктуры.

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